14 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев на митинге-концерте в честь Крымской весны в Екатеринбурге (2022) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Выборы свердловского губернатора признаны состоявшимися, Куйвашев - избранным

Выборы свердловского губернатора признаны состоявшимися, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии региона. На сегодняшнем заседании избиркома принято решение признать Евгения Куйвашева избранным на должность губернатора Свердловской области.

"Постановление Избирательной комиссии Свердловской области "О результатах выборов губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года" будет опубликовано в "Областной газете", направлено в ЦИК России, Законодательному собранию Свердловской области, зарегистрированным кандидатам на должность губернатора Свердловской области и размещено на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области", - говорится в сообщении комиссии.

Напомним, одержавший победу действующий глава региона Евгений Куйвашев, набрал 65,78% голосов избирателей. Второе место занял Александр Ивачев (12,9% голосов), далее идут Александр Кузнецов (9,15%), Александр Демин (6,47%) и Александр Каптюг (3,17%).

Рассмотрение вопроса о принятии постановления о регистрации избрания запланировано на пятницу, 16 сентября. На этом же заседании будет вручено удостоверение об избрании губернатором Свердловской области. Затем последует инаугурация.

Сам Куйвашев уже заявил, что должен свердловчанам после победы на выборах.

Теги: евгений куйвашев, губернатор, выборы



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