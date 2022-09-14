Услуги адвоката "пермского стрелка" оплатит государство

Услуги адвоката "пермского стрелка" Тимура Бекмансурова на судебном процессе оплатит государство, сообщает "КП-Пермь" из зала суда.

Судья Коробейников постановил удовлетворить заявление адвоката Панькова о выплате ему за защиту Бекмансурова за 27 дней 66 757 рублей - по 2472,5 рубля в день. Выплата будет произведена из федерального бюджета.

Ранее адвокат Паньков заявил ходатайство и попросил суд об оплате своих услуг. Но подсудимый Бекмансуров сказал, что он инвалид, и у него нет денег, чтобы оплачивать услуги адвоката.

Напомним, 20 сентября 2021 года пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории с целью массового убийства произвел из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, в которого Бекмансуров также произвел выстрел. Благодаря своевременной реакции мужчина остался жив. Кроме того, в результате своих действий, как считает следствие, Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. руб.