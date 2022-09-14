14 Сентября 2022
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Спорт Свердловская область
победитель ралли дакар (2018) | Фото: Накануне.ru

Уральского гонщика Карякина могут не допустить до участия в "Дакаре" из-за поддержки спецоперации

Уральского гонщика Сергея Карякина могут не допустить до участия в ралли-рейде "Дакар" из-за поддержки спецоперации.

Коммерсант-Урал сообщает, что международная автомобильная федерация требует от Карякина подписать документ об отказе поддерживать специальную военную операцию на Украине. Гонщик заявил, что поддерживает российскую власть и не намерен подписывать документ.

"Это очередная демонстрация западной политики двойных стандартов. Нас же столько убеждали, что спорт вне политики, что каждый имеет право на позицию. Видимо, России это не касается. Сначала у нас отобрали флаг и гимн, теперь заставляют чуть ли не от страны отворачиваться. Подписать этот документ просят не только меня, но и всех российских спортсменов", - подчеркнул Карякин. При этом он добавил, что вероятность того, что его допустят до соревнований без отказа от позиции, есть.

Гонщик подчеркнул, что подобный документ федерация предлагала подписать российским спортсменам еще в апреле, однако они отказались.

Напомним, в конце прошлого года экипаж Сергея Карякина заявил, что откажется от участия в чемпионате мира, одним из этапов которого является "Дакар", чтобы выступить на ралли-марафоне "Дакар" под российским флагом.

Теги: сергей карякин, дакар, спецоперация



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