14 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
ФАС, федеральная антимонопольная служба (2017) | Фото: business-class.su

УФАС уличило поставщиков металлопродукции в сговоре в Челябинске

В Челябинске поставщиков металлопродукции уличили в сговоре при участии в 54 закупках с начальной ценой контрактов в 290 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Нарушившими закон о защите конкуренции признаны пять компаний. УФАС установило, что у организаций при участии в большинстве закупок совпадали IP-адреса, на рабочих компьютерах сотрудников хозяйствующих субъектов обнаружены документы, используемые при работе других проверяемых организаций, компании находились по одному адресу.

Кроме того, директора отдельных компаний наделяли сотрудников своих конкурентов полномочиями на предоставление документов и получение ЭЦП в удостоверяющем центре.

Компании в период с августа 2018 года по сентябрь 2021 года приняли совместное участие в 54 закупках. Общая сумма начальных цен контрактов составила 290 млн рублей. По итогам торгов с участниками антиконкурентного соглашения были заключены контракты на сумму более 70 млн рублей.

В отношении компаний будет возбуждено административное дело. Также материалы направлены в правоохранительные органы на предмет наличия признаков уголовного преступления.

Теги: УФАС, сговор, картель,



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