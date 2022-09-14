В Челябинске на установку новогодних арт-объектов выделили 27,7 млн рублей

В Челябинске объявили аукцион на выполнение работ по монтажу декоративных конструкций и архитектурного освещения для организации новогодних мероприятий. Начальная цена контракта – 27,7 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 21 сентября, итоги подведут 23 сентября.

Подрядчик должен будет установить арт-объекты "Луна", "Световое дерево", "Ель", скамейки в виде елочных игрушек, а также подсветку колонн Ленинградского моста и памятника Орленку. Все работы необходимо завершить до 1 декабря.

Ранее был объявлен аукцион на выполнения работ по устройству и обслуживанию новогодней иллюминации на территории Советского района с начальной ценой контракта 11,8 млн рублей.