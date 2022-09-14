14 Сентября 2022
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Украшение Екатеринбурга к Рождеству и Новому году (2021) | Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В Челябинске на установку новогодних арт-объектов выделили 27,7 млн рублей

В Челябинске объявили аукцион на выполнение работ по монтажу декоративных конструкций и архитектурного освещения для организации новогодних мероприятий. Начальная цена контракта – 27,7 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 21 сентября, итоги подведут 23 сентября.

Подрядчик должен будет установить арт-объекты "Луна", "Световое дерево", "Ель", скамейки в виде елочных игрушек, а также подсветку колонн Ленинградского моста и памятника Орленку. Все работы необходимо завершить до 1 декабря.

Ранее был объявлен аукцион на выполнения работ по устройству и обслуживанию новогодней иллюминации на территории Советского района с начальной ценой контракта 11,8 млн рублей.

Теги: аукцион, торги, администрация Челябинска,



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