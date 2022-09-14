Тюменку, вышедшую на одиночный пикет, осудили за дискредитацию армии

Сегодня Центральный районный суд Тюмени признал виновной местную жительницу в дискредитации вооруженных сил РФ, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

28 августа жительница города Анастасия, 1995 года рождения, вышла на улицу, к зданию правительства области на одиночный пикет, с плакатом, на котором были надписи "дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации".

В судебном заседании Анастасия вину в административном правонарушении не признала, пояснила, что своими действиями она лишь выражала свое мнение.

Суд назначил Анастасии К. наказание в виде штрафа в размере 45 000 рублей.