Песков: В Кремле не проводилось встреч по обмену осужденных американцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не проводились встречи с бывшим дипломатом и экс-министром США Биллом Ричардсоном, посвященные обмену осужденных американцев.

"В Кремле не было никаких встреч, и мне по этой теме нечего сообщить", - цитирует Пескова РИА Новости.

По данным CNN, Ричардсон на этой неделе проводил серию встреч в Москве с "российским руководством" по обмену осужденных американцев. При этом результаты переговоров остаются неизвестными.

Напомним, Белый дом предложил обменить россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер (последнюю в России приговорили к девяти годам колонии). О возможном диалоге по этому поводу говорил, в частности, госсекретарь США Энтони Блинкен.