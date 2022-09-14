14 Сентября 2022
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ВС РФ оставили Изюм

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Армия и ВПК Украина
армия, солдаты, военные (2022) | Фото: arms-expo.ru

ВС РФ уничтожили до 150 украинских военных под Купянском и Балаклеей

В Харьковской области - у Двуречной, Балаклеи и Купянска - нанесены массированные огневые удары по живой силе и военной технике украинских 14-й и 93-й механизированной бригад, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, уничтожено до 150 украинских военных и более 10 единиц техники на харьковском направлении.

Кроме того, уничтожены четыре склада вооружения у Северска и Райгородка в ДНР, у Харькова и Изюма в Харьковской области.

10 сентября стало известно, что ВС РФ в Харьковской области оставили Балаклею, Изюм и частично Купянск. В Минобороны РФ заявили, что это было "перегруппировкой", необходимой для "достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса" и "наращивания усилий на Донецком направлении".

Теги: купянск, балаклея, минобороны рф



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