ВС РФ уничтожили до 150 украинских военных под Купянском и Балаклеей

В Харьковской области - у Двуречной, Балаклеи и Купянска - нанесены массированные огневые удары по живой силе и военной технике украинских 14-й и 93-й механизированной бригад, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, уничтожено до 150 украинских военных и более 10 единиц техники на харьковском направлении.

Кроме того, уничтожены четыре склада вооружения у Северска и Райгородка в ДНР, у Харькова и Изюма в Харьковской области.

10 сентября стало известно, что ВС РФ в Харьковской области оставили Балаклею, Изюм и частично Купянск. В Минобороны РФ заявили, что это было "перегруппировкой", необходимой для "достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса" и "наращивания усилий на Донецком направлении".