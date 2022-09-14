Госдума окончательно приняла законопроект о единых программах в школе

Госдума на пленарном заседании сегодня приняла во втором и третьем (окончательном) чтениях законопроект, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах и ответственность Минпросвещения за учебники для школ.

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Накануне.RU сообщало о принятии законопроекта в первом чтении. Планируется, что школы начнут работать по новым программам со следующего учебного года.

Все законодатели и эксперты приветствуют законопроект, который должен положить конец неразберихе в школьных учебниках и программах.

Для начальной школы будут введены единые базовые программы по русскому языку, чтению и окружающему миру. В средней школе обязательными станут программы по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ.