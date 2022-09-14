14 Сентября 2022
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Экономика Омская область
бурков, омск (2022) | Фото: omskportal.ru

Губернатор Омской области и "Газпромбанк" подписали концессионное соглашение по строительству Северного обхода

"Газпромбанк" выделит на реализацию проекта строительства северного обхода почти 20 млрд рублей в рамках стратегии создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКа. Такие цифры фигурируют в подписанном Газпромбанком и Правительством Омской области концессионном соглашении.

Соглашение подписано о проектировании, строительства и эксплуатации автомобильной дороги «Северный обход Омска». Подписи под документом поставили губернатор Омской области Александр Бурков и заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус, сообщает официальный портал Омской области.

бурков, омск(2022)|Фото: omskportal.ru

«Сегодня мы даём старт ещё одному крупнейшему инфраструктурному проекту региона. Газпромбанк готов вложить в него почти 20 млрд собственных средств. Строительство объездной трассы позволит решить ряд вопросов: уменьшить транспортную нагрузку на городские магистрали и тем самым снизить темпы её износа из-за грузового трафика, а ещё значительно сократить углеродный след в черте города. Подчеркну, что проект важен не только для нашего отдельно взятого региона — это транспортная связь с Восточной и Центральной Сибирью. Это стратегически важно для выстраивания новых логистических цепочек и развития регионального производства в условиях санкционного давления. Кроме того, Газпромбанк уже зарекомендовал себя как надежный партнёр во время строительства ледового дворца „G-Drive Арена“ — коллеги занимались комплексным банковским обслуживанием проекта. Уверен, что Северный обход тоже станет успешным проектом в истории нашего партнерства», — отметил Александр Бурков.

бурков, омск(2022)|Фото: omskportal.ru

Речь идет о строительстве четырехполосной трассы протяженностью 62,6 км, которая свяжет два направления: «Омск — Тюмень» (федеральная автодорога 1Р-402) и «Омск — Новосибирск» (федеральная автодорога Р-254 «Иртыш»). В рамках проекта запланировано сооружение мостовых переходов через реки Иртыш и Омь и более 10 путепроводов. Сделка будет структурирована на принципах концессии. При этом концессионером выступит компания «ИнфраГЧП-А» (входит в Группу Газпромбанка), а концедентом — министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

Общие капитальные затраты оцениваются в 63,2 млрд рублей и финансируются капитальным грантом в размере 34,8 млрд рублей (предполагается обратиться за поддержкой в Правительство России и привлечь средства федерального бюджета в размере 30,9 млрд рублей; региональный капитальный грант планируется в объеме 3,9 млрд рублей); а также кредитными средствами Газпромбанка на сумму 19,5 млрд.

 

Теги: александр бурков, газпромбанк, северный обход, концессионное соглашение



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