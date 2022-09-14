Правоохранители нашли подростков, жаривших картошку на Вечном огне в Каменске-Уральском

Прокуратура проверит информацию о подростках из Каменска-Уральского, решивших пожарить картошку на Вечном огне. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, личности и законные представители школьников уже установлены. Детям 11, 14, 15 и 16 лет.

Инцидент произошел у мемориала алюминщиков, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1945 годах "Скорбящая мать", возле которого подростки катались на трюковых самокатах. Один из них парни и решили использовать в качестве сковородки, порезали на него картошку, а двое даже ее съели. Весь процесс школьники записали на видео, которое позднее выложили в интернет.

"В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства случившегося. Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики на предмет полноты и достаточности мер, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - заявили в прокуратуре.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.