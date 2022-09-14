Киргизия сообщила о третьей за сутки перестрелке на границе с Таджикистаном

Пограничники Таджикистана открыли огонь по киргизским военным с заставы "Самаркандек". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре погранслужбы госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Киргизские пограничники открыли ответный огонь. О пострадавших не сообщается.

Это уже третья за день перестрелка между военнослужащими двух стран. Напомним, первая перестрелка произошла сегодня утром, в результате погиб один таджикский пограничник.