На Ямале теплоход получил пробоину

На Ямале теплоход "РТ-403" компании "Уренгойский речной порт" в составе с плавкраном КПЛ-5-30, теплоходом "РТ-422" и баржей МП-267, груженой контейнерами и техникой, получил пробоину в носовой части корпуса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел накануне. Жертв и пострадавших нет. Также не было допущено разлива нефтепродуктов. Теплоход отбуксирован на берег. Ведутся ремонтные работы силами экипажа.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства.