Царев: В Харьковской области людей расстреливают на месте

На территории Харьковской области развернута самая настоящая карательная операция. Туда введены нацисты "Кракен", полиция и СБУ. Идет поиск всех людей, сотрудничавших с местной ВГА, и их уничтожение. Об этом заявил экс-депутат Рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Он пишет, что наши подразделения и сотрудники администрации спешно покидали область, так что на местах остались многие документы. Выехать никуда нельзя. Задержанных тысячи, многих расстреливают на месте. Дома помечают, чтобы расправиться с их жителями.

"Связывался со знакомым. Сидит дома, думает, когда за ним придут. Он уверен что придут. Рассказал, что двух его друзей уже расстреляли. Прямо возле дома. Поскольку выезды все перекрыты, будет пробовать уходить в лес и рыть землянку. Попытается переждать", - сообщил Царев.

Он добавил, что специально нагнетает атмосферу, чтобы донести всю серьезность ситуации. И напомнил, что в 2013 году с трибуны Рады заявил, что США готовят на Украине вооруженный переворот. Ему тогда, как и сейчас, сказали, чтобы он не нагнетал.

Накануне главный военный спикер украинского режима Алексей Арестович заявил, что всех вступивших в гражданство РФ или сотрудничавших с Россией ждет расправа. Пощады не будет никому.

Канал "Легитимный" пишет, что Зеленский поставил задачу также максимально наполнить "обменный фонд".