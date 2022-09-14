10-летний школьник из Нижнего Тагила побил рекорд страны по отжиманиям за минуту

10-летний Тимофей из Нижнего Тагила попал в Книгу рекордов России, побив рекорд по отжиманиям от пола за 1 минуту. Об этом в своих социальных сетях написал тренер мальчика Фанис Хайруллин.

"Установил рекорд юный атлет нашей команды Стойкие. Результат: 24 повторения. Готовились к рекорду 1 месяц, а установили его на Лисьей горе, красивое место и отличный результат Тимофея, он молодец, желаю ему дальнейших побед и новых рекордов!" - написал тренер.

Школьник смог отжаться 24 раза с амплитудой 80+. Фото юного спортсмена уже опубликовано в Книге рекордов страны.