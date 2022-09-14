В Госдуме и Правительстве высоко оценили вклад Сунгоркина в журналистику

Различные политики выразили соболезнования в связи со смертью главного редактора "Комсомолки" Владимира Сунгоркина.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что покойный посвятил всю свою жизнь любимому делу – журналистике. История и успех "Комсомольской правды", одного из самых популярных изданий, неразрывно связаны с его именем.

"Владимира Николаевича отличали высокий профессионализм, порядочность и любовь к Родине", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале отметил, что Сунгоркин – один из талантливых журналистов-лидеров.

""Комсомольская правда" была популярна у поколений советских и российских читателей. Владимир Николаевич был политикоформирующей личностью, которая оказывала влияние на взгляды широко мыслящих людей", - написал Карасин.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что под руководством Сунгоркина "Комсомолка" стала одним из крупнейших медиахолдингов международного уровня.

"Владимир Николаевич был настоящим профессионалом, учителем и наставником для тысяч молодых журналистов. Под его руководством "Комсомолка" стала одним из крупнейших медиахолдингов не только в масштабах страны, но и на международном уровне. Объективно и ярко освещать значимые для страны вопросы, постоянно внедряя передовые цифровые технологии – залог успеха его команды", - заявил вице-премьер журналистам, его цитирует РИА Новости.

По его словам, уход Сунгоркина из жизни стал большой потерей для российской журналистики.

Напомним, Сунгоркин умер сегодня, ему было 68 лет. В Telegram-канале издания уточняется, что журналист скончался в Приморье во время экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.