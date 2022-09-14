14 Сентября 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье подрались работники оборонного предприятия

В Пермском крае между работниками "Специального конструкторного бюро" (входит в группу "Мотовилихинские заводы") произошла драка, сообщили Накануне.RU в инспекции труда по Прикамью.

В результате драки один из сотрудников предприятия - оператор станков с программным управлением - получил сотрясение головного мозга.

"Согласно поступившему извещению о несчастном случае, 12 сентября 2022 года произошел конфликт двух операторов станков с программным управлением, перешедший в драку. В результате происшествия один из операторов получил перелом скулоорбитального комплекса, сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении.

Гострудинспекция устанавливает причины произошедшего.

Теги: травма, мотовилихинские заводы, сотрясение головного мозга



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