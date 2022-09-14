Ученики новосибирского лицея №22 создали лучшего подводного робота в мире и стали победителями Всемирных соревнований

Учащиеся специализированного класса новосибирского лицея №22 города Новосибирска, созданного при участии министерства образования Новосибирской области, победили во Всемирных университетских соревнованиях подводных роботов в Пекине. Робот, сделанный учениками 22-го лицея, был признан одним из лучших технологических решений в сфере подводной робототехники по всему миру, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Лицейская команда подводных робототехников – учащихся специализированного класса 11«И» лицея №22, дистанционно приняла участие в конференции с жюри Всемирных университетских соревнований подводных роботов в категории Innovative Concept Track, проходивших в Пекине.

По итогам состязаний из 77 участников новосибирский лицей №22 стал обладателем первого приза. Молодые люди (Lyceum 22 team) смогли обойти на 16 позиций Морской Государственный университет им. адмирала Невельского (Россия) и на 21 позицию Северо-Восточный исследовательский университет (США), а также много других передовых вузов Китая и других стран мира в сфере подводной робототехники. Секретом победы стала уникальная конфигурация моторов, авторская прошивка, материалы, экономичность.

«Наши ребята показали себя лучшими во всем мире. Они представили уникальных роботов с лучшей конфигурацией моторов и авторской прошивкой. Их умения – результат системной работы: при участии областных властей в образовательных организациях Новосибирской области создаются спецклассы, где ученики могут реализовать свои таланты», - прокомментировал министр образования региона Сергей Федорчук.

Напомним, в регионе с 2021 года действует положение «О специализированном классе общеобразовательной организации на территории Новосибирской области». Согласно данному документу, органам управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области рекомендовано обеспечить комплектование специализированных классов в подведомственных муниципальных общеобразовательных организациях, вошедших в утвержденный список.