Ученики новосибирского лицея №22 создали лучшего подводного робота в мире и стали победителями Всемирных соревнований

14 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ оставили Изюм

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Наука и техника Новосибирская область
Подводный робот (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Ученики новосибирского лицея №22 создали лучшего подводного робота в мире и стали победителями Всемирных соревнований

Учащиеся специализированного класса новосибирского лицея №22 города Новосибирска, созданного при участии министерства образования Новосибирской области, победили во Всемирных университетских соревнованиях подводных роботов в Пекине. Робот, сделанный учениками 22-го лицея, был признан одним из лучших технологических решений в сфере подводной робототехники по всему миру, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Лицейская команда подводных робототехников – учащихся специализированного класса 11«И» лицея №22, дистанционно приняла участие в конференции с жюри Всемирных университетских соревнований подводных роботов в категории Innovative Concept Track, проходивших в Пекине.

Школа №4 в Ханты-Мансийске(2019)|Фото: Накануне.RU

По итогам состязаний из 77 участников новосибирский лицей №22 стал обладателем первого приза. Молодые люди (Lyceum 22 team) смогли обойти на 16 позиций Морской Государственный университет им. адмирала Невельского (Россия) и на 21 позицию Северо-Восточный исследовательский университет (США), а также много других передовых вузов Китая и других стран мира в сфере подводной робототехники. Секретом победы стала уникальная конфигурация моторов, авторская прошивка, материалы, экономичность.

Подводный робот(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Наши ребята показали себя лучшими во всем мире. Они представили уникальных роботов с лучшей конфигурацией моторов и авторской прошивкой. Их умения – результат системной работы: при участии областных властей в образовательных организациях Новосибирской области создаются спецклассы, где ученики могут реализовать свои таланты», - прокомментировал министр образования региона Сергей Федорчук.

Напомним, в регионе с 2021 года действует положение «О специализированном классе общеобразовательной организации на территории Новосибирской области». Согласно данному документу, органам управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области рекомендовано обеспечить комплектование специализированных классов в подведомственных муниципальных общеобразовательных организациях, вошедших в утвержденный список.

Теги: робот, лицей, пекин, авторская прошивка, спецклассы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети