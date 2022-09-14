Песков опроверг данные о проекте соглашения между Москвой и Киевом в начале СВО

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал совершенно неверными утверждения о том, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в начале специальной военной операции на Украине договорился с Киевом о невступлении в НАТО, однако договоренность была отвергнута.

"Это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Ничего подобного не было. Это совершенно неверная информация", - приводит слова Пескова ТАСС.

Reuters, ссылаясь на источники "близкие российскому руководству", заявило, что президент РФ Владимир Путин якобы отклонил мирный договор с украинскими властями, который рекомендовал Козак.

В рамках договоренности, по данным источников агентства, Киев обязывался удовлетворить основное требование российской стороны и не вступать в Североатлантический альянс.