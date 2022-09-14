В Челябинской области два агротуристических центра получат федеральные средства на развитие бизнеса

Два проекта по агротуризму из Челябинской области прошли отбор в Министерстве сельского хозяйства России на получение грантов на развитие бизнеса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Агротуристический центр "Фишка" из Кунашакского района планирует создать место для ловли рыбы и отдыха. Для этого рядом с осетровой фермой обустроят пруд, построят террасы, пандусы, ограждения, баню и модульные домики. На эти цели потребуется 3,5 млн рублей.

На "Ферме под горой" в Миассе планируют создать молочную ферму полного цикла, установить модульные домики и приобрести квадроциклы и аэростат. Стоимость проекта оценивается в 12,3 млн рублей, средства гранта составят 9,2 млн рублей.