14 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
Осетры (2022) | Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

В Челябинской области два агротуристических центра получат федеральные средства на развитие бизнеса

Два проекта по агротуризму из Челябинской области прошли отбор в Министерстве сельского хозяйства России на получение грантов на развитие бизнеса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Агротуристический центр "Фишка" из Кунашакского района планирует создать место для ловли рыбы и отдыха. Для этого рядом с осетровой фермой обустроят пруд, построят террасы, пандусы, ограждения, баню и модульные домики. На эти цели потребуется 3,5 млн рублей.

На "Ферме под горой" в Миассе планируют создать молочную ферму полного цикла, установить модульные домики и приобрести квадроциклы и аэростат. Стоимость проекта оценивается в 12,3 млн рублей, средства гранта составят 9,2 млн рублей.

Теги: туризм, агротуризм, ферма, грант,



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