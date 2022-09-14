Глава Еврокомиссии едет в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что едет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом она написала в Twitter.

По ее словам, речь идет о поддержке режима. Она написала об экономической составляющей, но накануне дала понять, что помощь будет и военная.

"Сейчас самое время проявить решимость, а не умиротворение", - сказала она.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель тоже призвал усилить военную помощь Киеву, так как появилась надежда нанести военное поражение России.

"Мы должны продолжать нашу военную помощь и удвоить наши усилия. В ближайшее время я предложу государствам-членам выделить шестой транш помощи из Европейского фонда мира для продления военной помощи Украине", - цитирует Борреля Le Figaro.

Накануне The New York Times написала, что Украина использует захват территории в Харьковской области для давления на ЕС с целью поставок тяжелого вооружения. То есть Киев теперь требует оружие как сторона, которая может наступать. Давление рассчитано прежде всего на Германию и Францию.