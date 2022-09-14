ВС Армении обстреляли приграничные села из гаубиц, - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли приграничные села из гаубиц, пишет РИА Новости.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о том, что в результате начатой с ночи 12 сентября широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы ранены два мирных жителя.

Напомним, как утверждает армянская сторона, вооруженные силы Азербайджана нанесли удары с использованием артиллерии и бесполотников по направлению армянских приграничных городов Горис, Сотк и Джермук. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте страны, сообщил, что потери армянской стороны в результате обстрелов на границе с Азербайджаном составили 49 человек убитыми, эта цифра не окончательная.