ВСУ обстреляли колледж в ЛНР, погибла студентка

Украинские войска подвергли обстрелу колледж в Перевальске (ЛНР), погибла студентка, еще шестеро раненых. Они получили осколочные ранения, минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, сообщили в администрации Перевальского района. Обстрел произошел в 7.40 из американских РСЗО HIMARS.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что "в бессильной злобе от неудачных попыток вторгнуться на территорию Луганской Народной Республики одурманенные националисты перешли к своей излюбленной тактике – террористическим актам против гражданского населения".

"Обстрел целенаправленно осуществлен утром, когда сотрудники идут на работу, а дети — на учебу. Шесть детей, жившие в общежитии, ранены, девушка 2004 года рождения погибла. Массовых жертв удалось избежать только благодаря дистанционному формату обучения", – подчеркнул он.

После захвата Харьковской области в Киеве все громче раздаются голоса о необходимости дальнейшего наступления на ДНР и ЛНР и активизации боевых действий против республик. Самые агрессивные призывают срочно штурмовать города.