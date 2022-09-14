14 Сентября 2022
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Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

ВСУ обстреляли колледж в ЛНР, погибла студентка

Украинские войска подвергли обстрелу колледж в Перевальске (ЛНР), погибла студентка, еще шестеро раненых. Они получили осколочные ранения, минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, сообщили в администрации Перевальского района. Обстрел произошел в 7.40 из американских РСЗО HIMARS.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что "в бессильной злобе от неудачных попыток вторгнуться на территорию Луганской Народной Республики одурманенные националисты перешли к своей излюбленной тактике – террористическим актам против гражданского населения".

"Обстрел целенаправленно осуществлен утром, когда сотрудники идут на работу, а дети — на учебу. Шесть детей, жившие в общежитии, ранены, девушка 2004 года рождения погибла. Массовых жертв удалось избежать только благодаря дистанционному формату обучения", – подчеркнул он.

После захвата Харьковской области в Киеве все громче раздаются голоса о необходимости дальнейшего наступления на ДНР и ЛНР и активизации боевых действий против республик. Самые агрессивные призывают срочно штурмовать города.

Теги: ЛНР, ВСУ, обстрел



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