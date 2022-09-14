"Сила традиций" возрождается - в Новосибирске пройдет юношеский турнир по греко-римской борьбе

Сильнейшие атлеты 15-16 лет из России и Белоруссии смогут принять участие в турнире «Сила традиций». Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, после восьмилетнего перерыва в Новосибирской области возрождают эти престижные соревнования по греко-римской борьбе.

Губернатор Андрей Травников, Герой России, сенатор РФ Александр Карелин во время заседания оргкомитета рассмотрели основные вопросы подготовки и проведения соревнований. Всероссийский открытый юношеский турнир «Сила традиций» пройдёт в Новосибирске с 27 по 30 октября на площадке Регионального волейбольного центра.

«Это мощное мероприятие по популяризации спорта в целом, греко-римской борьбы. Новосибирская область гордится такими прославленными спортсменами как Александр Карелин, Роман Власов. Уверен, что участие наших земляков и многих других именитых спортсменов привлечет большое количество ребят, которые уже занимаются этим видом спорта или могут увлечься борьбой в будущем», — подчеркнул губернатор, возглавивший оргкомитет турнира.

За командный трофей — кубок «Сила традиций» — будут бороться десять команд: девять сборных федеральных округов РФ (СФО будет представлен двумя составами: СФО-Западная Сибирь и СФО-Восточная Сибирь) и сборная Республики Беларусь.

«Сила традиций» проводится в Новосибирске, потому что новосибирская школа спортивной борьбы считается одной из лучших в России. Именно в Новосибирске родились и выросли трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин и двукратный победитель Олимпийских игр Роман Власов, являющиеся воспитанниками одного тренера – заслуженного тренера РСФСР, СССР и России новосибирца Виктора Кузнецова, который в 2022 году отмечает 60-летие тренерской деятельности.

«Убеждён, турнир «Сила традиций» станет достойным, заметным событием среди мероприятий, посвящённых 85-летию Новосибирской области», — отметил Александр Карелин.

В этом году турнир пройдёт под девизом «Побеждать вопреки!» и будет посвящён 85-летию Новосибирской области, 70-летию дебюта сборной СССР на Олимпийских играх в Хельсинки, 30-летию Олимпиады в Барселоне. Тогда атлеты Объединённой команды стали обладателями наград в девяти из десяти весовых категорий. Было завоёвано три золотых, три серебряных и три бронзовых медали. Тридцать лет назад Объединенная команда уверенно победила в общекомандном зачете: спортсмены 112 раз поднимались на пьедестал почёта и 45 раз стояли на высшей его ступеньке. Объединенной командой было завоевано 38 серебряных и 29 бронзовых наград.