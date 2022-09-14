В Екатеринбурге планируют поставить павильоны для игры в шахматы

В ближайшее время в Екатеринбурге начнут появляться павильоны для игры в шахматы. Об этом в своих социальных сетях рассказал зампредседателя гордумы и член попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области Виктор Тестов.

По его словам, умный спорт всегда был популярен на Урале, однако климатические условия не позволяют горожанам наслаждаться игрой на открытом воздухе круглый год. В связи с этим был подготовлен проект по строительству павильона. Если же место станет популярным, в городе построят еще несколько аналогичных.

"Предварительно одобрение главы Екатеринбурга получено. В ближайшее время обсудим детали", отметил Тестов.

Первый павильон в панорамными окнами появится в парке им.Маяковского. Строительство следующего запланировано в центральной части Екатеринбурга. При этом все затраты на себя возьмет городская Федерация шахмат, которая получает средства от спонсоров и меценатов.