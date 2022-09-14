14 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область
Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге дебошир напал с ножом на росгвардейца, тот открыл огонь

В Екатеринбурге агрессивный мужчина накинулся с ножом на сотрудника Росгвардии. В ответ силовик открыл огонь на поражение.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось на лестничной клетке второго этажа дома по улице Площадь обороны в уральской столице. Неработающий местный житель, пытаясь помешать приехавшему на вызов сотруднику Росгвардии, замахнулся на него кухонным ножом.

В областном управлении Росгвардии уточнили, что, спасая жизнь и здоровье находившейся внутри женщины от агрессивного мужчины, к тому же вооруженного ножом, страж порядка был вынужден применить табельное оружие. В итоге нарушителя госпитализировали с ранением мягких тканей голени. Сейчас он находится под наблюдением врачей, ему оказана квалифицированная медпомощь. Находившаяся в квартире женщина не пострадала.

А вот как эту ситуацию прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"На звонок в дверь квартиры ответил мужчина, который наотрез отказался открыть жилище. А когда он все-таки это сделал, в его руке был предмет, похожий на нож, которым он стал размахивать, угрожая силовикам. Представитель Росгвардии законно потребовал убрать колюще-режущий предмет, предупредив, что в противном случае будет применено табельное оружие. Просьбу гражданин проигнорировал, что и послужило причиной его ранения в область правой ноги.

Дебоширом оказался житель областного центра 1978 года рождения, неработающий, несудимый и состоящий на учете у врачей. При осмотре места происшествия сыщики изъяли кухонный нож размером 33 сантиметра", - отметил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти). По нему проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей и назначены необходимые экспертизы. Выясняются все обстоятельства и причины инцидента.

Как уточняет Telegram-канал Ural Mash, речь идет о психически нездоровом екатеринбуржце, который проявил агрессию потому, что не хотел отдавать свою 70-летнюю мать в дом престарелых. По данным канала, в тот день его впервые за 30 лет вывели за стены собственной квартиры и увезли в психиатрическую больницу.

Теги: Росгвардия, нападение, нож, Екатеринбург



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