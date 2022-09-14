14 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область
Напавший на кондуктора 014 маршрутки в Екатеринбурге (2022) | Фото: Безумный Екб | Новости Екатеринбурга / vk.com/bezekb

В Екатеринбурге неизвестный распылил перцовый баллончик в закрытой маршрутке

Пассажиры маршрутки №014 в Екатеринбурге смогли стать свидетелями и невольными жертвами особо буйного мужчины, который из-за нежелания оплачивать проезд решил выйти из транспорта, использовав при этом перцовый баллончик. О произошедшем рассказала одна из пассажирок маршрутки в "Безумный ЕКБ|Новости Екатеринбурга".

Конфликт произошел в 18.30 на остановке "Фрунзе". По словам очевидца, мужчина вел себя "максимально агрессивно" и не желал платить за проезд. При этом кондуктор - молодой парень, вел себя приемлемо. Не желая слушать ругань в конце рабочего дня, пассажиры сами вызвались заплатить за "зайца", однако тот стоял на своем.

"Конфликт продолжается, как я слышу, что все начинают долбиться в дверь автобуса, и тут до меня доходят ароматы перцовки (я стояла спиной ко всей этой шумихе). Этот ********* выбегает из автобуса и бежит в сторону остановки "Серова". Все вышли из автобуса на пару минут чтобы проветрить, и когда зашли, автобус тронулся в погоню за этой особой", - рассказала очевидец.

Мужчину удалось догнать на остановке Серова. Из транспорта с красными глазами и слезами вышел кондуктор, однако поймать хулигана не вышло: последний снова прыснул парню перцовкой в лицо. В итоге неизвестный скрылся, хотя и успел попасть в объектив камер. Водитель проследовал по привычному маршруту.

Напавший на кондуктора 014 маршрутки в Екатеринбурге(2022)|Фото: Безумный Екб | Новости Екатеринбурга / vk.com/bezekb

Напавший на кондуктора 014 маршрутки в Екатеринбурге(2022)|Фото: Безумный Екб | Новости Екатеринбурга / vk.com/bezekb

"Кондуктор высовывался из окна, чтобы промывать глаза, которые опухли до невероятных размеров. Мальчик молодой, хороший, воспитанный, жаль его очень. Ожоги на глазах у него остались точно. Пострадали дети, взрослые и пожилые", - добавила пассажирка.

В пресс-службе городского УМВД сообщили, что ни от одной стороны конфликта заявлений пока не поступало.

Теги: маршрутка, Екатеринбург, перцовый баллончик, кондуктор



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