Бюджетные организации Челябинской области задолжали за отопление 45 млн рублей

В Челябинской области бюджетные организации задолжали за отопление порядка 45 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в "УСТЭК-Челябинск", в настоящий момент акт готовности к отопительному периоду получили 1 тыс. 143 организации из 1 тыс. 232. Теплоэнергетики готовы подключить отопление социальным учреждениям города до официального старта отопительного периода, но должны быть выполнены два условия – техническая готовность объектов и отсутствие задолженности за тепловую энергию.

Для того, чтобы подключить отопление в дошкольных, медицинских, образовательных и других социальных учреждений города, их руководителям должны подать заявку, подтвердить готовность объекта к отопительному периоду и отсутствие долга.