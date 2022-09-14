На Среднем Урале число погибших в ДТП с мотоциклами выросло на 33%

В этом году в Свердловской области более чем на 30% увеличилось число погибших в ДТП с участием мотоциклов. Об этом Накануне.RU сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в текущем году на Среднем Урале зарегистрировано 150 таких аварий. При снижении на 14% числа ДТП с участием данного вида транспорта и количества пострадавших на 15%, возросла тяжесть последствий: погибли 16 человек. Это на 33% больше, чем в прошлом году.

Так, только 11 и 12 сентября в области произошло сразу пять ДТП с участием мотоциклов. В результате один человек погиб и еще шесть получили травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что водители и пассажиры мототехники являются одной из наиболее уязвимых категорий участников дорожного движения. Пренебрежение мотошлемом и специальной экипировкой влечет получение тяжких травм – вплоть до гибели.

"Самим мотоциклистам следует ответственнее относиться к безопасности на дороге, а автомобилистам быть готовыми к тому, что на дороге присутствует данная категория участников дорожного движения. При совершении маневров – поворотов и перестроений – нужно обязательно убедиться в отсутствии приближающихся или находящихся рядом мотоциклов", - призывают в ведомстве.

Напомним, ранее в ГИБДД отмечали, что мотоциклисты в Екатеринбурге стали законопослушными, но слишком громко шумят.