В России изменился порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Новый порядок разработан после изменения закона о СЗПК.

Механизму защиты и поощрения капиталовложений отведена одна из ключевых ролей в перезапуске инвестиционного цикла. Он позволяет возмещать затраты на инфраструктуру и стабилизацию условий предпринимательской деятельности, уточняет Правительство РФ.

Среди главных изменений – бизнес сможет учитывать заемные средства в общем объеме капиталовложений, упрощено возмещение затрат на строительство инфраструктуры, срок стабилизации можно продлить, если инвестор не может выполнить обязательства по независящим от него причинам.