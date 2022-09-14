14 Сентября 2022
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Пачка денег (2022) | Фото: Накануне.RU

В России изменился порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Новый порядок разработан после изменения закона о СЗПК.

Механизму защиты и поощрения капиталовложений отведена одна из ключевых ролей в перезапуске инвестиционного цикла. Он позволяет возмещать затраты на инфраструктуру и стабилизацию условий предпринимательской деятельности, уточняет Правительство РФ.

Среди главных изменений – бизнес сможет учитывать заемные средства в общем объеме капиталовложений, упрощено возмещение затрат на строительство инфраструктуры, срок стабилизации можно продлить, если инвестор не может выполнить обязательства по независящим от него причинам.

Теги: Соглашение, защита капиталовложений



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