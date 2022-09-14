14 Сентября 2022
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КАМАЗ (2019) | Фото:Накануне.RU

"КамАЗ" заявил об убыточности экспорта своих машин при текущем курсе рубля

Экспорт автомобилей из РФ при нынешнем валютном курсе убыточен для "КамАЗа", заявил в кулуарах Петербургского международного газового форума-2022 гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин.

"Экспорт при сегодняшнем курсе сильно убыточный. Мы нашу экспортную компанию поставили в условия, когда они обязаны сократить объем продаж на экспорт, чтобы не допускать сложное финансовое положение компании", - сказал Когогин журналистам, его цитирует "Интерфакс".

Вместе с тем, по его словам, "КамАЗ" определил квоты поставок на каждый базовый рынок присутствия.

"Будем продавать по ценам, которые являются для нас коммерчески невыгодными", - отметил Когогин.

Основными экспортными рынками "КамАЗа" последние годы являлись Казахстан, Узбекистан и Вьетнам. В прошлом году компания экспортировала в общей сложности около 6 тыс. автомобилей. На рынке РФ было продано около 39 тыс. машин.

Теги: КамАЗ, машина, продажа



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