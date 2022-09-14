Умер главный редактор "Комсомольской правды"

Скончался главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Об этом сообщается на сайте издания. Ему было 68 лет.

В телеграм-канале издания уточняется, что журналист скончался в Приморье во время экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

В газете "Комсомольская правда" Сунгоркин делал карьеру с 1985 года, занимая поэтапно различные должности. В 1992 году стал главным исполнительным директором акционерного общества "Комсомольская правда". В 1997 году был избран главным редактором газеты. С 2002 года совмещал две должности: генерального директора и главного редактора ЗАО ИД "Комсомольская правда".