В Пермском крае неизвестные разрушили памятники на кладбище

В Пермском крае неизвестные разрушили памятники на кладбище вблизи поселка Теплая Гора, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об акте вандализма появилась в группе "Подслушано: Теплая Гора".

"Опять был обнаружен вандализм на кладбище, разбросаны венки, вырваны лавочки и столики, уронили памятники", "От железной дороги, начала кладбища просто ужас. Рядами лежат нарушенные памятники", - говорится в сообщении.

Местные жители подозревают, что памятники разрушили подростки.