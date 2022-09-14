В Пермском крае неизвестные разрушили памятники на кладбище
В Пермском крае неизвестные разрушили памятники на кладбище вблизи поселка Теплая Гора, передает корреспондент Накануне.RU.
Информация об акте вандализма появилась в группе "Подслушано: Теплая Гора".
"Опять был обнаружен вандализм на кладбище, разбросаны венки, вырваны лавочки и столики, уронили памятники", "От железной дороги, начала кладбища просто ужас. Рядами лежат нарушенные памятники", - говорится в сообщении.
Местные жители подозревают, что памятники разрушили подростки.