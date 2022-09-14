Житель Московской области получил срок в колонии за попытку сбыта наркотиков в Челябинской области

Жителя Московской области приговорили к 7 годам в колонии строгого режима за покушение на сбыт 16 кг наркотиков на территории Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали мужчину в сентябре прошлого года. Он незаконно приобрел героин для его продажи на Южном Урале. Крупную партию наркотического средства он предварительно расфасовал на более мелкие части и приготовил их к сбыту через тайниковые закладки.

У мужчины было изъято около 1кг героина, 15 кг мефедрона и около 360 г различных наркотических средств и психотропных веществ.