14 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Житель Московской области получил срок в колонии за попытку сбыта наркотиков в Челябинской области

Жителя Московской области приговорили к 7 годам в колонии строгого режима за покушение на сбыт 16 кг наркотиков на территории Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали мужчину в сентябре прошлого года. Он незаконно приобрел героин для его продажи на Южном Урале. Крупную партию наркотического средства он предварительно расфасовал на более мелкие части и приготовил их к сбыту через тайниковые закладки.

У мужчины было изъято около 1кг героина, 15 кг мефедрона и около 360 г различных наркотических средств и психотропных веществ.

Теги: наркотики, УФСБ, героин, приговор,



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