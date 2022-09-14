14 Сентября 2022
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Экономика За рубежом
газ, конфорка, природный газ, газоснабжение (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Запасов газа в хранилищах Европы хватит до начала февраля 2023 года, - La Vanguardia

Европейские газовые хранилища могут опустеть уже в начале февраля 2023 года, сообщила испанская газета La Vanguardia со ссылкой на экспертов.

В материале отмечается, что при уровне заполненности 160 европейских хранилищ в 83% голубого топлива хватит, чтобы покрыть только 21% годового потребления Евросоюза. Для того, чтобы газ был у стран-членов ЕС всю зиму, необходимо сократить расход энергоносителей и перераспределить излишки.

Автор статьи предположила, что Евросоюз мог бы продержаться и до марта, если бы Россия возобновила поставки газа, даже в небольшом объеме, пишет Regnum.

В конце августа сообщалось, что Европа заполнила свои подземные газовые хранилища (ПХГ) на 80% - это целевой показатель на 1 сентября. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), в Европе 18 из 27 стран имеют свои резервуары для хранения газа. Отмечалось, что пока не все они равномерно заполнены на 80%.

Теги: газ, хранилища, европа



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