Госдума приняла в первом чтении законопроект о единой программе в школах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которого ждут многие родители школьников, – о введении единых федеральных образовательных программ. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Инициатива направлена на создание единого образовательного пространства в стране. Планируется исключить различие в существующих программах, из-за которой возникает неразбериха.

"Задания для ОГЭ и ЕГЭ должны будут базироваться на этих программах: что дети проходили, то и сдают на экзамене. Это минимизирует необходимость привлечения репетиторов", - написал Толстой.

Также предлагается изменить порядок разработки учебников, сделав ответственным за это Минпросвещения, а не какие-то частные конторы, которые могу включать в учебники все что угодно.

Это межфракционная инициатива, которая поддержана всеми политическими силами, отметил Толстой.

Из Закона об образовании предложено исключить понятие "примерная программа" и ввести федеральные основные образовательные программы, федеральный учебный план, федеральный календарный график, федеральные рабочие программы предметов. Они будут едиными для всей страны.

Планируется, что по новым правилам школы начнут работать уже со следующего учебного года. Для этого федеральные основные образовательные программы должны разработать и утвердить до 1 марта 2023 года, но срок могут сократить - до января.

Соавтор законопроекта Яна Лантратова считает, что законопроект возродит то лучшее, что было в советской системе и что многие страны переняли. Сейчас же за содержание учебников никто не отвечает.

"Некоторых авторов страшно подпускать к детям. А Министерству просвещения нужно уговаривать авторов учебника внести изменения в учебник. А они имеют право отказаться - это же их "креатив". Они так видят. Этим законопроектом мы говорим, что Министерство просвещения должно быть ответственным за содержание и разработку учебников. Сейчас это просто рынок", - сказала Лантратова на заседании Госдумы.

Ведущая Анна Шафран активно поддерживает инициативу.

"С бардаком в школьных учебниках давно пора заканчивать. Что это вообще: когда по сути любая гоп-компания может заявиться как авторский коллектив, написать учебник, а Минпрос де факто не имеет никаких рычагов влияния на них с тем, чтобы изменить те или иные фрагменты? В результате полный рассинхрон в мозгах у детей по всей стране, раздрай и шатание", - написала Шафран.

Она отмечает, что корни растут из 90-х, когда американские советники проникли во все сферы власти.

Законопроект поддерживают практически все депутаты и эксперты. Некоторые напоминают, что советские учебники проверены временем и можно использовать их. С этим согласен глава Минпросвещения Сергей Кравцов, который привел в пример физику Перышкина.

Важный законопроект могут рассмотреть в ускоренном порядке - уже сегодня должно состояться второе чтение.