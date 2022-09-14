В результате перестрелки пограничников Киргизии и Таджикистана погиб один человек

Один таджикский пограничник погиб, несколько ранены в результате перестрелки на границе Таджикистана и Киргизии.

"В результате вооруженного конфликта, произошедшего в среду утром на участке таджикско-киргизской границы в районе Ворух (Согдийская область Таджикистана), один таджикский пограничник погиб, есть несколько раненых, которые доставлены в местную больницу", - сообщил ТАСС источник.

Напомним, перестрелка произошла сегодня в Булак-Башы Баткенском района Баткенской области, когда киргизский пограннаряд встретил таджикистанских пограничников, которые "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы". На место происшествия выезжал начальник Баткенского пограничного отряда.

"Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники ПС ГКНБ Кыргызстана также применили оружие. Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы", - заявили в пресс-центре киргизской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ).