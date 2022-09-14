Газинский мог оказаться в ЦСКА перед переходом в "Урал", но все решилось за 20 минут

Бывший полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский, ныне выступающий за "Урал", мог продолжить карьеру в московском ЦСКА.

Напомним, Газинский стал игроком екатеринбургской команды в августе. Соглашение с хавбеком рассчитано на два года, в "Урал" он перебрался на правах свободного агента. До этого Юрий много лет выступал за "Краснодар".

Как рассказал Газинский, оказывается, все могло сложиться совсем по-другому. По его словам, он общался с президентом уральцев Григорием Ивановым.

"Потом появился вариант с ЦСКА, но не сложилось. И уже когда второй раз связались с Григорием Викторовичем, обсудили все буквально за 20 минут, и я приехал", - приводит слова игрока "Спорт-Экспресс".

Юрий уточнил, что в армейском клубе он даже успел пройти медосмотр.

"Просто у руководства ЦСКА были свои мысли и идеи. Поэтому, в принципе, и не получилось", - заключил полузащитник.

Стоит отметить, что сегодня вечером во втором туре группового этапа Кубка России "Урал" встретится именно с ЦСКА. После первого тура в активе команд по три набранных очка.