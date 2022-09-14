Жителю Владивостока грозит срок за госизмену - он информировал Украину "об объектах критической и военной инфраструктуры"

Жителя Владивостока арестовали за государственную измену в интересах военной разведки Украины: он собирал и передавал данные о военных объектах Приморья.

"В Приморском крае пресечена деятельность жителя города Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (Государственная измена), обвиняемый задержан, находится под стражей", - цитирует РИА Новости заявление ФСБ РФ.

По данным спецслужбы, россиянин по заданию украинской военной разведки собирал и передавал ее представителям сведения "об объектах критической и военной инфраструктуры края, осознавая возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации".

Напомним, ранее стало известно, что проект закона об ужесточении наказания за госизмену вплоть до пожизненного заключения внесут в Госдуму в ближайшее время. Как заявил первый замглавы комитета по безопасности Андрей Луговой от ЛДПР, в советские времена за предательство полагался расстрел, однако в 90-е годы, "учитывая либеральный подход в целом по стране, это стало считаться анахронизмом". На этом фоне было решено смягчить наказание.