Апелляцию уральского врача, осужденного за домогательство к детям, отложили по техническим причинам

Рассмотрение апелляции врача из Екатеринбурга Владимира Громова было отложено на конец месяца по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

"Свердловский областной суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы и апелляционного представления прокурора по делу Громова В.С., осужденного Сысертским районным судом, на 29 сентября на 10 часов по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Напомним, что медика признали виновным в ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста", после чего приговорили к 5 годам колонии строгого режима. Гособвинитель заявил, что, находясь в п. Исток, Громов показывал половые органы маленьким девочкам.

В то же время защита уверяла суд, что у мужчины имеются проблемы со здоровьем, что сопровождалось недержанием. Из-за этого он и отлучился "в кусты", где его за процессом увидели дети, которые после рассказали родителям о незнакомце без штанов. В поддержку врача даже была создана петиция, которая всего за месяц собрала 62 тыс. подписей.