В Москве из-за сбоя приостановили выдачу прав и регистрацию автомобилей
В Москве приостановлены выдача водительских прав и регистрация машин, сообщает ГИБДД.
Уточняется, что причина – технический сбой в работе информационных ресурсов.
Специалисты работают над устранением последствий сбоя, передает ТАСС.
В январе на сайте Госавтоинспекции произошел очередной серьезный сбой - при попытке проверить дорожные штрафы сервис выдавал ошибку.
В декабре также произошел сбой в работе системы ГИБДД, в результате чего не смогли зарегистрировать автомобили и получить водительские права жители многих городов, в частности Санкт-Петербурга и Челябинска.