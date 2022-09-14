14 Сентября 2022
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Общество В России Москва
ДПС, ГИБДД, полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

В Москве из-за сбоя приостановили выдачу прав и регистрацию автомобилей

В Москве приостановлены выдача водительских прав и регистрация машин, сообщает ГИБДД.

Уточняется, что причина – технический сбой в работе информационных ресурсов.

Специалисты работают над устранением последствий сбоя, передает ТАСС.

В январе на сайте Госавтоинспекции произошел очередной серьезный сбой - при попытке проверить дорожные штрафы сервис выдавал ошибку.

В декабре также произошел сбой в работе системы ГИБДД, в результате чего не смогли зарегистрировать автомобили и получить водительские права жители многих городов, в частности Санкт-Петербурга и Челябинска.

Теги: гибдд, сбой, выдача прав, регистрация автомобилей



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