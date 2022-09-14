У парламента Армении проходит акция с требованием отставки Пашиняна

Акция с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит у здания парламента в Ереване.

Отмечается, что протестующие принесли с собой воду и продукты, что свидетельствует о подготовке к длительной акции.

Здание окружили силами полиции в амуниции для разгона протеста, пишет Regnum.

13 сентября сторонники отставки Пашиняна также провели акцию. В ней участвовали и родственники военных, которые погибли в войне в Нагорном Карабахе. Они объявили, что 14 сентября перекроют все входы в парламент.

Новые протесты в Ереване спровоцировало очередное обострение ситуации на границе с Азербайджаном, которое произошло в ночь на 13 сентября. Как утверждает армянская сторона, вооруженные силы Азербайджана нанесли удары с использованием артиллерии и бесполотников по направлению армянских приграничных городов Горис, Сотк и Джермук.

Пашинян, выступая в парламенте страны, сообщил, что потери армянской стороны в результате обстрелов на границе с Азербайджаном составили 49 человек убитыми, эта цифра не окончательная.