В Челябинской области за сутки выявили более 800 случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки подтверждено 808 случаев COVID-19, в том числе у 78 школьников. Два человека скончались.

Днем ранее в регионе было зарегистрировано 788 новых случаев коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, всего за время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 358 тыс. 971 человек. Умерло – 9 тыс. 163 пациента.

В настоящий момент в регионе 10 тыс. 367 заболевших. За сутки выписаны 422 человека, всего в регионе выздоровели 339 тыс. 399 пациентов.