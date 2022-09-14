Андрей Травников поблагодарил работников лесной отрасли за труд и поздравил с профессиональным праздником

14 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ оставили Изюм

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Новосибирская область
залесенная территория, ЖК WOODS (2019) | Фото: Накануне.RU

Андрей Травников поблагодарил работников лесной отрасли за труд и поздравил с профессиональным праздником

Глава Новосибирской области наградил работников лесной отрасли региона почётными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами губернатора. Торжественное мероприятие прошло в областном правительстве. Андрей Травников лично поблагодарил тружеников отрасли.

Губернатор отметил : "Если собственно лесистость территории области составляет более 27%, то треть из этих лесов – это федеральные, региональные природные заказники и памятники, территории местного значения. Важность и ценность экологической, рекреационной, культурной значимости новосибирских лесов в связи с этим невероятно высока. Именно поэтому мы к лесам нашего региона сегодня относимся бережно, происходит некоторая переоценка в подходах к организации работы лесного хозяйства".

Андрей Травников(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в регионе продолжается работа по переводу лесхозов в формат автономных учреждений, укреплению материальной базы для достижения максимально быстрого реагирования на пожары. Одобрены бюджетные решения для покупки автомобилей, тяжёлых бульдозеров для подготовки к следующему сезону. Губернатор также поставил задачу по приобретению необходимого количества беспилотников для реагирования на ландшафтные пожары и возгорания.

Губернатор Новосибирской области также отметил, что не менее важное направление работы лесоводов – восстановление лесов. Региональный проект «Сохранение лесов Новосибирской области» нацпроекта «Экология» предусматривает к 2024 году обеспечение 100-процентного баланса выбытия и восстановления лесов. В Новосибирской области сформирован страховой фонд семян лесных растений в объёме 760,6 кг, из них семена с улучшенными наследственными свойствами – 360 кг.

Соотношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений в регионе в 2021 году составило 270%, на 14 сентября 2022 года – 51%, достижение показателя в объёме 100% планируется в осенний период.

Теги: андрей травников, лесная отрасль, ландшафтные пожары, восстановление лесов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети