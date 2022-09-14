Андрей Травников поблагодарил работников лесной отрасли за труд и поздравил с профессиональным праздником

Глава Новосибирской области наградил работников лесной отрасли региона почётными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами губернатора. Торжественное мероприятие прошло в областном правительстве. Андрей Травников лично поблагодарил тружеников отрасли.

Губернатор отметил : "Если собственно лесистость территории области составляет более 27%, то треть из этих лесов – это федеральные, региональные природные заказники и памятники, территории местного значения. Важность и ценность экологической, рекреационной, культурной значимости новосибирских лесов в связи с этим невероятно высока. Именно поэтому мы к лесам нашего региона сегодня относимся бережно, происходит некоторая переоценка в подходах к организации работы лесного хозяйства".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в регионе продолжается работа по переводу лесхозов в формат автономных учреждений, укреплению материальной базы для достижения максимально быстрого реагирования на пожары. Одобрены бюджетные решения для покупки автомобилей, тяжёлых бульдозеров для подготовки к следующему сезону. Губернатор также поставил задачу по приобретению необходимого количества беспилотников для реагирования на ландшафтные пожары и возгорания.

Губернатор Новосибирской области также отметил, что не менее важное направление работы лесоводов – восстановление лесов. Региональный проект «Сохранение лесов Новосибирской области» нацпроекта «Экология» предусматривает к 2024 году обеспечение 100-процентного баланса выбытия и восстановления лесов. В Новосибирской области сформирован страховой фонд семян лесных растений в объёме 760,6 кг, из них семена с улучшенными наследственными свойствами – 360 кг.

Соотношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений в регионе в 2021 году составило 270%, на 14 сентября 2022 года – 51%, достижение показателя в объёме 100% планируется в осенний период.