"Предстоящие недели на Украине будут самыми критическими"

Предстоящие несколько недель будут самыми критическими для Донбасса и всей России, считает военкор Андрей Руденко.

Он пишет, что Владимир Зеленский, обрадованный успехом в Харьковской области, бросает все новые и новые силы. Потери ВСУ при этом огромные. За первые недели наступлений режим потерял более 10 тыс. убитыми и намного больше ранеными.

Руденко полагает, что работа над ошибками проделана. Оборона выстроена так, что каждая попытка проломить ее будет стоить врагу огромных потерь.

"Такая ситуация происходит по всей линии соприкосновения. Враг пытается нащупывать слабые места, но на данный момент эта тактика приводит только к грандиозным потерям в технике и в личном составе противника. Наша артиллерия и ВКС РФ отрабатывают на пятерку", - заключил он.

В Киеве уже видят наступление на Луганск и Донецк. Так, советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что захват столиц ДНР и ЛНР вызовет эффект домино, обрушит весь фронт и якобы приведет к политической дестабилизации в России.

Возможно, в связи с этим уже несколько дней ВСУ пытаются атаковать Пески. Хотя вчера и сегодня в Донецке подозрительно тихо. Телеграм-каналы пишут, что ВСУ стягивают технику и личный состав к Донецку. При этом используют численное превосходство в живой силе для сокрытия направления главного удара, который, вероятнее всего, будет нанесен где-то на юге.

В целом большинство экспертов сходятся во мнении, что в ближайшие недели главной задачей является сбить наступательный порыв Киева.