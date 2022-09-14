Минтранс предложил авиакомпаниям выкупать зарубежные самолеты за счет средств ФНБ

Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния страны (ФНБ), пишет "Коммерсантъ". Газета ссылается на письмо министерства 20 крупнейшим авиакомпаниям.

Министерство обратилось к компаниям с просьбой оценить, сколько именно самолетов и на какую сумму они хотят приобрести.

Предполагается, что для выкупа авиакомпании смогут получить средства ФНБ по ставке в 1,5% в течение 15 лет.

По мнению источников в отрасли, выкуп самолетов вряд ли возможен, поскольку санкции разрешают европейским компаниям исполнять только контракты финансового лизинга, а большинство самолетов — в операционном лизинге.

Ранее глава глобального консалтингового отдела Cirium Роб Моррис заявил, что из 968 самолетов в коммерческом парке России накануне спецоперации на Украине 515 принадлежали нероссийским лизинговым компаниям.