В Екатеринбурге водителю грузовика стало плохо за рулем: он съехал в кювет и погиб

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель. Авария произошла днем 13 сентября на Егоршинском проезде.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, водитель грузового автомобиля КаМАЗ выехал с проезжей части в кювет. В результате ДТП шофер грузовика 1956 года рождения скончался в реанимобиле "скорой помощи".

По предварительной информации, причиной случившегося могло стать резкое ухудшение самочувствия водителя. Все обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.

Госавтоинспекция Екатеринбурга настоятельно рекомендует автовладельцам перед тем, как сесть за руль, проверить свое самочувствие и в случае недомогания отложить поездку. Если же усталость застала в пути, то следует сразу остановиться и отдохнуть.