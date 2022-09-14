14 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область
ДТП на Егоршинском проезде около дома № 1 (2022) | Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге водителю грузовика стало плохо за рулем: он съехал в кювет и погиб

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель. Авария произошла днем 13 сентября на Егоршинском проезде.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, водитель грузового автомобиля КаМАЗ выехал с проезжей части в кювет. В результате ДТП шофер грузовика 1956 года рождения скончался в реанимобиле "скорой помощи".

По предварительной информации, причиной случившегося могло стать резкое ухудшение самочувствия водителя. Все обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.

ДТП на Егоршинском проезде около дома № 1(2022)|Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

Госавтоинспекция Екатеринбурга настоятельно рекомендует автовладельцам перед тем, как сесть за руль, проверить свое самочувствие и в случае недомогания отложить поездку. Если же усталость застала в пути, то следует сразу остановиться и отдохнуть.

ДТП на Егоршинском проезде около дома № 1(2022)|Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

Теги: грузовик, водитель, ДТП, Екатеринбург



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