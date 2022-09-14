14 Сентября 2022
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Армия и ВПК За рубежом Украина
военный, солдат, спецоперация, армия (2022) | Фото: AP Photo/Andriy Dubchak, архив

Спецназовцы РФ, участвующие в СВО, получили новейшие армейские снайперские винтовки Чукавина

Действующие на Украине российские спецназовцы получили для опытно-боевой эксплуатации партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ).

"Силам специальной операции поставлена партия снайперских винтовок Чукавина для апробации в боевых условиях проводимой на Украине специальной военной операции. Первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительные", - сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, уточнив, что спецназу переданы винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 мм.

Разработанная в концерне "Калашников" (входит в "Ростех") снайперская винтовка Чукавина (шифр работы "Жнец") нового поколения должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра. Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона – отечественный винтовочный 7,62 на 54 мм и патрон НАТО 7,62 на 51. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 кг, длина (в зависимости от версии) – до 115 см, емкость магазина – 10 патронов.

Теги: Винтовка, СВО, спецназ, Украина



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