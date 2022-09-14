14 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
публичные слушания (2018) | Фото: Накануне.RU

Мэрия Челябинска сможет ограничивать торговлю спиртным в местах общественного питания

В Челябинске прошли публичные слушания по внесению изменений в Устав города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.

Поправки предусматривают дополнительные полномочия исполнительных органов местного самоуправления. В частности, они смогут утверждать схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства для собственного использования.

Кроме того, они смогут устанавливать территории, где не допускается продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Такие территории будут определяться с учетом результатов общественного обсуждения.

"Эта мера позволит ограничить продажу алкогольной продукции в местах общественного питания в границах, обозначенных муниципальным правовым актом", - отметили в пресс-службе гордумы.

Также на слушаниях рассматривался вопрос о прекращении полномочий избирательной комиссии города. В настоящий момент все полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления возложены на территориальные избирательные комиссии.

Теги: администрация Челябинска, алкоголь, устав, публичные слушания,



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