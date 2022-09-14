14 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Армения, Ереван (2019) | Фото: Накануне.ru

В Армении заявили о применении Азербайджаном на границе минометов и крупнокалиберного оружия

В Минобороны Армении заявили о том, что Азербайджан во время конфликта на границе применил минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

"Противник, применяя артиллерийские средства, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, возобновил наступательные действия, в частности, по направлениям Джермука и Верин Шоржа. Вооруженные силы Армения предпринимают адекватные ответные действия, продолжая полноценно выполнять поставленные перед ними боевые задачи", - заявили в Минобороны, сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направит миссию в Армению для оценки ситуации на армяно-азербайджанской границе. В ее состав также войдут начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители стран – участниц организации.

Теги: Армения, Азербайджан, конфликт, граница



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